Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через створення ПЦУ

Колаж РБК-Україна

Ієрарх Серафим вважає ПЦУ загрозою для єдності православної церкви

Ієрарх Елладської православної церкви митрополит Кифирський і Антикифирський Серафим вніс пропозицію скликати Всеправославний собор через проголошення Православної церкви України. Про це повідомили росСМИ.

На думку митрополита, скликання собору у зв'язку з проголошенням "нової церкви" в Україні посприяло би поверненню до ієрархічного порядку в православній церкві.

"Ми віримо, що повернення до ієрархічного порядку і канонічного шляху буде досягнуто завдяки скликанню і роботі Всеправославного собору в ім'я Святого Духа", — сказав він.

Митрополит Серафим (фото: росСМИ)

Серафим підкреслив, що визнання автокефальності церкви в Україні "створило серйозну проблему з непередбачуваними наслідками для безперервного єдності церкви".

Він додав, що його позиція "щодо автокефалії церкви України є твердою" і знову включив її в пастирське Різдвяне послання.

Нагадаємо, нещодавно ми публікували відео, де біля Софійського собору зібралася величезна черга бажаючих подивитися на томос.

Раніше ми повідомляли про те, що томос про автокефалію Православної церкви України не будуть відвозити на Фанар для підписів членів Синоду Вселенського патріархату.

До речі, нещодавно Порошенко розкритикував заяви Росії про підкуп Варфоломія для отримання томосу.