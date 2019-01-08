ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через створення ПЦУ

STYLERЖиття    08.01.2019 - 14:59
Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через створення ПЦУ
Колаж РБК-Україна

Ієрарх Серафим вважає ПЦУ загрозою для єдності православної церкви

Ієрарх Елладської православної церкви митрополит Кифирський і Антикифирський Серафим вніс пропозицію скликати Всеправославний собор через проголошення Православної церкви України. Про це повідомили росСМИ.

На думку митрополита, скликання собору у зв'язку з проголошенням "нової церкви" в Україні посприяло би поверненню до ієрархічного порядку в православній церкві.

"Ми віримо, що повернення до ієрархічного порядку і канонічного шляху буде досягнуто завдяки скликанню і роботі Всеправославного собору в ім'я Святого Духа", — сказав він.

Грецький митрополит закликав до радикальних заходів через створення ПЦУ

Митрополит Серафим (фото: росСМИ)

Серафим підкреслив, що визнання автокефальності церкви в Україні "створило серйозну проблему з непередбачуваними наслідками для безперервного єдності церкви".

Він додав, що його позиція "щодо автокефалії церкви України є твердою" і знову включив її в пастирське Різдвяне послання.

Нагадаємо, нещодавно ми публікували відео, де біля Софійського собору зібралася величезна черга бажаючих подивитися на томос.

Раніше ми повідомляли про те, що томос про автокефалію Православної церкви України не будуть відвозити на Фанар для підписів членів Синоду Вселенського патріархату.

До речі, нещодавно Порошенко розкритикував заяви Росії про підкуп Варфоломія для отримання томосу.

"Подолання ворожнечі": Єпіфаній закликав віруючих молитись за мир Як пройшла Різдвяна літургія в Софійському соборі (фоторепортаж)
Новини України Томос
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся