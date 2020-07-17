Громкий скандал о домогательствах в ВСУ: чем завершилось резонансное дело (видео)

Скандал в ВСУ из-за сексуальных домогательств (коллаж РБК-Украина)

Дело об издевательствах полковника над девушками до сих пор не в суде

Скандал о домогательствах в военной части ВСУ под Хмельницким полковника Виктора Иванива к лейтенанту Валерии Сикал вспыхнул полтора года назад и вызвал широкий резонанс. Однако уголовное производство до сих пор не направлено в суд, а подозреваемого перевели на службу в Киев.

Об этом 17 июля говорится в сюжете DW.

Случай произошел в начале 2019-го в в/ч А 1358 Хмельницкой области. Сначала жертва аморального поведения офицера после громкой истории перевелась в другую часть, а затем уволилась из армии по состоянию здоровья.

Было открыто производство, но дело затягивается и даже может закрыться.

Следствие ведет райотдел полиции Хмельницкой области.

По мнению адвоката пострадавшей Анны Брицкой, собрано достаточно доказательств. Далее по процедуре проверить, подписать и направить свидетельство в суд должна военная прокуратура. Однако уже дважды прокурор военной прокуратуры Ровенского гарнизона Юрий Рыжий заворачивает дело назад в полицию.

"По первым указаниям, которые он дал непосредственно следствию, возникало впечатление, что он дело просто не читал. Потому что указания касались тех моментов, которы уже были сделаны следствием, а прокурор просто не пролистал это дело. При том, что продержал ее в течение двух месяцев у себя. Второй раз дело лежало два месяца в военной прокуратуре уже с направленным подозрением, и прокурор снова направил назад и сказал, что подозрение является преждевременным, и написал дополнительные указания. Они, по моему мнению, абсолютно не касаются событий преступления", - заявила юрист.

В результате затягивания военной прокуратурой дела истекли сроки привлечения к уголовной ответственности подозреваемого.

Так, согласно украинскому законодательству, со дня совершения преступления должно пройти не более 2 лет. Поэтому вероятный обидчик может остаться безнаказанным.

"На мой взгляд, это бездействие прокуратуры. Это нежелание брать ответственность подписывать подозрение. Они с одной стороны не закрывают производства за отсутствием состава уголовного преступления, и в то же время не подписывают подозрение. То есть дело "в воздухе". Потому и обжаловать особо нечего", - отметила адвокат.

Также она заявила, что это в дальнейшем станет основанием для обращения в Европейский суд, и позволит говорить о неэффективности этого расследования.

"Это абсурд, просто закрыли глаза!" - возмущается сама Сикал.

Адвокат Валерии и сама бывшая военная отмечают, что если дело "не потянет" на статью 154 - принуждение к вступлению в половую связь, и его закроют, потерпевшая сначала обжалует решение прокуратуры в украинском суде, а дальше обратится в Европейский суд по правам человека.

Между тем сам полковник Виктор Иванив даже не был отстранен от службы. Зато его перевели из военной части в Хмельницкой в Киев. На запрос журналистов в Минобороны сообщили, что речь идет не о повышении, а о переводе на равнозначную должность. Офицер был назначен на должность начальника отдела в Командовании Сил логистики ВСУ.

Такое решение министерства возмутило бывшую военную Валерию Сикал. Ведь по результатам внутренней проверки Военной службы правопорядка установлены личности других женщин-военнослужащих, в отношении которых Иванив также вел себя аморально. Некоторые военные даже уволились из-за недостойных действий руководителя. Установлены также случаи, когда Иванив с "воспитательной" целью ставил клизмы военным, которых подозревал в употреблении алкоголя. Полковник снимал это на видео и шантажировал подчиненных.

Но пока рассмотрение уголовного дела против Иванива затягивается военной прокуратурой, в суде сейчас рассматривается другое - гражданское дело против Сикал и некоторых журналистов. Полковник считает, что те ущемили его честь и достоинство.

Видео: Дело о домогательствах в ВСУ могут закрыть из-за затягивания

Напомним, ранее мы писали о том, что секс-скандал в ВСУ получил странный поворот и жертва получила наказание.

А также рассказывали о том, что появились новые шокирующие подробности секс-скандала в ВСУ.