Грозовые фронты и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на 19 августа

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцев ждет небольшое похолодание

Сегодня, 19 августа, Украину накроют масштабные грозовые дожди, которые будут сопровождаться небольшим похолоданием. Об этом сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, в северных областях страны стоит ожидать сильных дождей с грозами. Днем температура будет на уровне 25-28 выше нуля. Ночью показатель опустится до 17-19 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Киеву и области (meteo.gov.ua)

Совершенно иная погода будет на востоке Украины. Там сегодня будет солнечная погода без каких-либо осадков и даже туч. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса жары. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 13-16 градусов.

Центральные регионы сегодня частично затопит, что станет причиной большой температурной разница: от 25 до 31 по Цельсию. Ночью в этом регионе стоит ожидать 15-18 градусов.

Также частичные осадки пройдут и в южной Украине. Однако это не помешает воздуху прогреться до 28-32 тепла днем и 19-21 градуса ночью.

Жителям западной Украины сегодня стоит ожидать сильнейших дождей и гроз. Это станет причиной небольшого похолодания. Днем будет 25-27 по Цельсию, а ночью около 13-17 тепла.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Напомним, что недавно народный синоптик Наталья Диденко рассказала, какая погода ожидает украинский в эти выходные, 18 и 19 августа.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август. Еще Горбань спрогнозировал "малый ледниковый период".

Также синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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