Грозові фронти і спека: синоптики уточнили прогноз погоди на 19 серпня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Українців чекає невелике похолодання

Сьогодні, 19 серпня, Україну накриють масштабні грозові дощі, які будуть супроводжуватися невеликим похолоданням. Про це повідомляють синоптики українського гідрометцентру.

Так, у північних областях країни слід очікувати сильних дощів з грозами. Вдень температура буде на рівні 25-28 вище нуля. Вночі показник опуститься до 17-19 за Цельсієм.

Фото: прогноз погоди по Києву і області (meteo.gov.ua)

Зовсім іншою погода буде на сході України. Там сьогодні буде сонячна погода без будь-яких опадів і навіть хмар. Вдень повітря прогріється до 26-31 градуса спеки. Вночі аналогічний показник буде на рівні 13-16 градусів.

Центральні регіони сьогодні частково затопить, що стане причиною великої температурної різниця: від 25 до 31 за Цельсієм. Вночі у цьому регіоні варто очікувати 15-18 градусів.

Також часткові опади пройдуть і в південній Україні. Однак це не завадить повітрю прогрітися до 28-32 тепла, вдень 19-21 градуса вночі.

Жителям західної України сьогодні варто очікувати сильних дощів і гроз. Це стане причиною невеликого похолодання. Вдень буде 25-27 за Цельсієм, а вночі близько 13-17 тепла.

Фото: прогноз погоди по Україні (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що нещодавно народний синоптик Наталка Діденко розповіла, яка погода очікує українців у ці вихідні, 18 і 19 серпня.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань засмутив прогнозом погоди на серпень. Ще Горбань спрогнозував "малий льодовиковий період".

Також синоптики дали прогноз погоди на вересень.

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