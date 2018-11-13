Много выходных: сколько дней будут отдыхать украинцы в декабре

Коллаж РБК-Украина

Одиннадцать выходных дней ожидает украинцев в декабре, но некоторые из них придется отработать

Официальные новогодние праздники в Украине с 2017 года начинают радовать население на целую неделю раньше. Ведь к ним добавилось католическое Рождество.

Так, в этом году в связи с католическими рождественскими праздниками украинцы смогут отдыхать целых три дня - 23, 24 и 25 декабря.

Коллаж РБК-Украина

Но для того, чтобы появилась возможность для такого приятного мини-отпуска, в Украине 22 декабря 2018 года будет рабочим днем.

Всего украинцев ожидает в декабре одиннадцать выходных.

Добавим также, что 1 января 2019 года приходится на вторник, и по этой причине 31 декабря, который выпадает на понедельник, тоже будет нерабочим. Этот день рекомендуется отработать в субботу, 29 декабря. Как видно из распределения праздничных выходных, на Новый год у украинцев тоже будет три свободных от работы дня подряд.

Кстати, в предверии праздничных столов эксперты спрогнозировали теоретическую стоимость новогодних застолий. Как сообщается, некоторые продукты стоит прикупить уже сейчас.

Однако специалисты не советуют запасаться шампанским, так как перед 31 декабря на него бывают хорошие акции. Также акции возможны для пакетированных, но малопопулярных соков.

Ранее мы писали о том, какие 12 несложных рождественских блюд, можно приготовить к праздничному столу и порадовать ними своих близких и друзей.

Видео: РБК Украина