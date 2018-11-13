Багато вихідних: скільки днів відпочиватимуть українці в грудні

Колаж РБК-Україна

Одинадцять вихідних днів очікує українців у грудні, та деякі з них доведеться відпрацювати

Офіційні новорічні свята в Україні з 2017 року починають радувати населення на цілий тиждень раніше. Адже до них додалося католицьке Різдво

Так, в цьому році у зв'язку з католицькими різдвяними святами українці зможуть відпочивати цілих три дні - 23, 24 і 25 грудня.

Колаж РБК-Україна

Але для того, щоб з'явилася можливість для такої приємної міні-відпустки, в Україні 22 грудня 2018 року визнаний, як робочий день.

Всього українців чекає в грудні одинадцять вихідних днів.

Треба зазначити, що 1 січня 2019 року припадає на вівторок, і з цієї причини 31 грудня, який випадає на понеділок, також буде вихідним. Цей день рекомендується відпрацювати 29 грудня, в суботу. Як видно з розподілу святкових вихідних на Новий рік в українців буде три вільних від праці дні поспіль.

Окремо підкреслимо, що православні різдвяні свята також додадуть в Україні вихідних, але це ми побачимо тільки в січні 2019 року.

Напередодні святкових столів експерти спрогнозували теоретичну вартість новорічних застіль. Як повідомляється, деякі продукти варто прикупити вже зараз.

Проте фахівці не радять запасатися шампанським, так як перед 31 грудня на нього бувають хороші акції. Також акції можливі для пакетованих, але малопопулярних соків.

Нагадуємо про те, які 12 нескладних різдвяних страв, можна приготувати до святкового столу і порадувати ними своїх близьких і друзів.

Відео: РБК Україна