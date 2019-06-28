В Харьковском национальном медицинском университете состоялся 205 выпуск

В этом году дипломы Харьковского медицинского университета получили 1148 врачей, из них – 450 иностранцы. Об этом сообщает официальный сайт Харьковской ОГА.

С завершением обучения медиков поздравила глава ХОГА Юлия Светличная.

"Харьковская медицинская школа всегда была на особом месте в стране. Она имеет выдающиеся имена, хорошую историю и продолжает развиваться. И мне очень приятно, что Национальный медицинский университет продолжает эти традиции. Уважаемые студенты, желаю вам вдохновения, успехов, всевозможных достижений. Здоровья вам и вашим будущим пациентам. Вы обязательно все сможете. Всегда будьте полезными обществу и своему государству. Вы нужны своей стране!" – сказала руководитель области.

Ректор Харьковского национального медицинского университета Владимир Лесовой отметил, что выпуск – 2019 стал 205-м в истории вуза.

Фото: kharkivoda.gov.ua

"Если первые 2 выпускника у нас были в 1816 году, то сегодня у нас – 1148 выпускников, молодых врачей. Мы, как всегда, занимаем лидирующие позиции по подготовке врачей-иностранцев для других стран. Сегодня у нас самый большой выпуск иностранных студентов – 450 человек", – сказал Владимир Лесовой.

Руководитель области сообщила, что летом этого года вузы Харьковской области выпускают около 20 тысяч студентов.

"Харьков всегда был студенческим городом, и мы уделяем большое внимание развитию вузовской науки, поэтому посещаем университеты, академии – для того, чтобы поздравить выпускников, пожелать успехов преподавателям и поблагодарить родителей за таких талантливых детей", – сказала Юлия Светличная.

Видео: YouTube/Харьковская ОДА

Напомним, украинских студентов могут ожидать неприятные перемены. Вскоре может вырасти стоимость обучения в вузах, что особенно коснется 34 самых популярных специальностей.