В Херсонской области застрелилась жена участника АТО

Предсмертной записки женщина не оставила

В Херсонской области застрелилась супруга участника АТО. Об этом сообщает местный сайт Кherson.net.ua.

В селе Пятихатки Великоалександровского района Херсонской области застрелилась 49-летняя женщина.

Муж погибшей, участник АТО, ушел из дома по делам, а когда вернулся, обнаружил свою жену уже бездыханной. Возле нее лежало пневматическое ружье, из которого женщина выстрелила себе в сердце. Супруг погибшей вызвал на место происшествия полицию.

Полицейские осмотрели тело и подтвердили, что это не имитация самоубийства, а именно суицид. Предсмертной записки женщина не оставила.

Известно, что погибшая в юности профессионально занималась биатлоном и умела обращаться с оружием. Эксперты подтвердили, что женщина могла совершить самоубийство, находясь в сидячем положении.

О причинах такого поступка есть несколько версий. Конфликты в семье исключили сразу – они с мужем жили спокойно.

Беспокойство доставлял сын от первого брака, который проживал в Сумской области. Молодой парень был увлечен игроманией и увяз в долгах из-за проигрышей на игральных автоматах.

Женщина ему помогала чем могла в течении продолжительного времени, но бесполезно. Она переживала за сына и могла впасть в депрессию из-за собственного бессилия. Не исключают также проблемы со здоровьем.

Напомним, в днепровском кафе скончалась посетительница.

Как уберечься от теплового и солнечного ударов (video.rbc.ua)