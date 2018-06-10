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В Херсонской области застрелилась жена участника АТО

STYLERLIFE        10.06.2018 - 18:25
Фото: Пистолет (LPAIFI.com)
Фото: Пистолет (LPAIFI.com)

Предсмертной записки женщина не оставила

В Херсонской области застрелилась супруга участника АТО. Об этом сообщает местный сайт Кherson.net.ua.

В селе Пятихатки Великоалександровского района Херсонской области застрелилась 49-летняя женщина.

Муж погибшей, участник АТО, ушел из дома по делам, а когда вернулся, обнаружил свою жену уже бездыханной. Возле нее лежало пневматическое ружье, из которого женщина выстрелила себе в сердце. Супруг погибшей вызвал на место происшествия полицию.

Полицейские осмотрели тело и подтвердили, что это не имитация самоубийства, а именно суицид. Предсмертной записки женщина не оставила.

Известно, что погибшая в юности профессионально занималась биатлоном и умела обращаться с оружием. Эксперты подтвердили, что женщина могла совершить самоубийство, находясь в сидячем положении. 

О причинах такого поступка есть несколько версий. Конфликты в семье исключили сразу – они с мужем жили спокойно.

Беспокойство доставлял сын от первого брака, который проживал в Сумской области. Молодой парень был увлечен игроманией и увяз в долгах из-за проигрышей на игральных автоматах.

Женщина ему помогала чем могла в течении продолжительного времени, но бесполезно. Она переживала за сына и могла впасть в депрессию из-за собственного бессилия. Не исключают также проблемы со здоровьем.

Напомним, в днепровском кафе скончалась посетительница.

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Теги: суицид, самоубийство, Херсонская область
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