"Хлопушка и конфетти": офицер ВСУ рассказал о жестком отпоре под Горловкой

Воин ООС сообщил о смерти террориста
Возле оккупированной Горловки Донецкой области несколько боевиков вышли разведать позиции украинских защитников. Однако получили жесткий смертельный отпор. Об этом рассказал офицер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети Facebook.
По словам воина, трое террористов приблизились к позициям бойцов ВСУ и затаились.
"Горловское направление ... три орка полезли вперед, ОСы смотрят и ждут. Хлопушка от ООС сработала как в Новогоднюю ночь. Двое контуженных небратьев начали убегать, но их догнали конфетти от бойцов. Итог - один демобилизованный и двое - 300 (раненых - ред.). Ожидаем, что завтра они присоединятся к своему "собрату-оккупанту", - написал военный.
Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)
Новость от бойца ООС прокомментировали пользователи сети:
"Ну что тут можно сказать? Слава Україні, Героям Слава".
"Даешь такую "хлопушку" каждому кацаперому".
"Это хорошо! Как колыбельная на ночь...".
"Спасибо за хорошие и приятные новости".
"Защитникам Украины слава!".
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)
Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)
Кстати, российские журналисты "засветили" позицию боевиков "ДНР".
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