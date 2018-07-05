"Хлопушка и конфетти": офицер ВСУ рассказал о жестком отпоре под Горловкой

Воин ООС сообщил о смерти террориста

Возле оккупированной Горловки Донецкой области несколько боевиков вышли разведать позиции украинских защитников. Однако получили жесткий смертельный отпор. Об этом рассказал офицер Анатолий Штефан Штирлиц на своей странице в соцсети Facebook.

По словам воина, трое террористов приблизились к позициям бойцов ВСУ и затаились.

"Горловское направление ... три орка полезли вперед, ОСы смотрят и ждут. Хлопушка от ООС сработала как в Новогоднюю ночь. Двое контуженных небратьев начали убегать, но их догнали конфетти от бойцов. Итог - один демобилизованный и двое - 300 (раненых - ред.). Ожидаем, что завтра они присоединятся к своему "собрату-оккупанту", - написал военный.

Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Новость от бойца ООС прокомментировали пользователи сети:

"Ну что тут можно сказать? Слава Україні, Героям Слава".

"Даешь такую "хлопушку" каждому кацаперому".

"Это хорошо! Как колыбельная на ночь...".

"Спасибо за хорошие и приятные новости".

"Защитникам Украины слава!".

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Скриншот поста (facebook.com/ukrop.bc)

Кстати, российские журналисты "засветили" позицию боевиков "ДНР".

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