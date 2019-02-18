Хорошее начало недели: синоптики порадовали украинцев

Неделя начнется приятной теплой погодой

В Украине в понедельник, 18 февраля, на всей территории страны сохранится преимущественно теплая погода без осадков. Об этом говорится в прогнозе погоды на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

В первый день недели будет облачно с прояснениями. На дорогах в Карпатском регионе, на Востоке и в северной части Левобережья местами гололедица.

Сила ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Направление - северо-западное.

В западных областях и в центральной части Правобережья температура воздуха в дневное время - от +5 до +8 градусов, ночью будет от -1 до 2 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

На Севере ожидается днем до +2 до +4 градусов и ночью от -3 до -1 градуса.

В южных регионах столбики термометра днем будут варьироваться между показателями в +5 и +9 градусов, в темное время суток ожидается от 1 до 4 градусов.

В восточных областях температура воздуха днем составит от +2 до +4 градусов, ночью будет от -1 до +2 градусов.

В центральной части страны от +4 до +8 градусов днем, а ночью прогнозируется от нуля до +2 градусов.

В Киеве в понедельник также облачно с проясненем. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +4... +6 градусов и ночью от -1 до +1 градуса.

Карта погоды 18 февраля (facebook.com/ukrgmc.official)

Как сообщалось ранее, во вторник, 19 февраля, синоптики также дали теплый прогноз погоды. Дневная температура в Украине практически не изменится, впрочем в ночное время суток погода может удивить сильными морозами до -5… -10 градусов.

Напомним, что в начале февраля знаменитый харьковский сурок Тимка дал свой прогноз на весну. Впрочем, в середине месяца его "коллега" из Львова, сурок Маруся, подкорректировала выводы отностительно весны и "уточнила", что в этом году она будет ранняя и теплая.