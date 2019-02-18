Хотел изолировать от общества: названа причина убийства семьи в Житомире

Подозреваемый страдал патологической ревностью

В убийстве матери и дочери в Житомире подозревают бывшего бойфренда 22-летней девушки - 26-летнего Василия Подорожного, который находится в розыске. По словам друга погибшей, парень очень сильно ревновал девушку, сообщает издание FreshNews.

Трагедия произошла в субботу, 16 февраля, в частном доме в переулке Транзитный. Преступник забил молотком 22-летнюю Анжелику Карпец и ее 41-летнюю мать, Ирину Карпец.

Друг покойной Анжелики, Святослав, сказал, что не сомневается, что убийца - Василий. Дело в том, что в день убийства девушка собиралась ехать в Чехию "на заработки", и экс-бойфренд убил ее, а заодно и мать девушки, чтобы этому помешать.

Убийство семьи в Житомире (Анжелика Карпец, фото: instagram.com)

По информации источника издания в полиции, когда правоохранители приехали, они увидели, что голова Анжелики была похожа на кровавое месиво, но при этом она еще несколько минут была жива. 41-летнюю Ирину Карпец преступник убил, когда та вышла за дровами во двор.

Ирина и Анжелика Карпец жили бедно, в старой времянке, рядом с которой коробка недостроеного дома, который судя по его состоянию, давно заброшен.

Убийство семьи в Житомире (место убийства, фото: zhitomir-online.com)

Святослав говорит: "Если не дрогнула рука убить двоих, это - маньяк".

Анжелика уже ездила в Чехию - в первый раз вместе с Василием. Уже тогда у него были жуткие приступы ревности, вплоть до того, что он хотел изолировать ее от общества. После этого девушка рассталась с ним.

Также друг убитой девушки рассказал, что Анжелика 15 февраля собралась в гости к подруге (девушке Святослава), но вынуждена была вернуться домой, поскольку ее "подловил" Василий и устроил сцену ревности.

Парень предполагает, что преступник, видимо, караулил во дворе с самого утра - ждал, когда кто-либо выйдет из дома.

Соседи семьи также рассказали, что Василий преследовал Анжелику давно, девушка даже писала на него заявление в полицию.

Убийство семьи в Житомире (подозреваемый Василий Подорожный, фото: Нацполиция)

Василий из порядочной многодетной семьи. Родные говорят, что он долгое время не живет с ними, и они не знают о его местонахождении. Но некоторые знакомые утверждают, что он жил в семье, а родители его просто покрывают. Полиция занимается розыском подозреваемого.

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