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Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя

STYLERLIFE        07.07.2018 - 13:42
Фото: Место ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: Место ДТП (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

6 июля на трассе Тернополь-Львов задержали пьяного водителя, который протаранил автоприцеп. Авария произошла на 12 километре трассы. К счастью, в ДТП никто не пострадал, однако предприимчивый водитель хотел откупиться от полиции, предлагая взятку 50 гривен. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В установленном законом порядке инспекторы предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель отказался. В результате полицейские составили на гражданина административные материалы по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП) и ч.1 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Кроме того, водитель авто, зная, какую возможную меру наказания изберет для него суд, попытался дать одному из инспекторов взятку, а именно денежные средства одной купюрой номиналом в пятьдесят гривен.

57-летний гражданин неоднократно был предупрежден об уголовной ответственности, однако он настаивал на своем и бросил средства в патрульный автомобиль.

Скриншот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве произошло нелепое ДТП (видео).

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