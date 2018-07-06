"Самая тупая авария": в Киеве произошло нелепое ДТП (видео)

Сеть насмешили столичные водители
В Киеве произошла забавная авария. Два легковых автомобиля столкнулись "на ровном месте" из-за упрямства водителей. Соответствующее видео опубликовал активист Владислав Антонов на своей странице в соцсети Facebook.
Инцидент произошел в четверг, 5 июля.
"Самая тупая авария недели: Видео 21+. ДТП в Киеве на Леси, один "пирожок" уперто решил зачем-то перестроиться в левый ряд, хоть разворот на перекрестке запрещен. В результате заставил "подпрыгнуть" второй пирожок", - написал он.
Видео: Авария в Киеве (facebook.com/vlad.life)
Инцидент прокомментировали пользователи сети:
"Наглый и упертый олени нашли друг друга".
"Они не только внешне похожи, но и твердолобые олени оба! Один лезет, другой скачет".
"Как на водителя пирожка ни посмотришь, так по телефону разговаривает - офис на колесах".
"Биба и Боба".
"Два дебила - это сила".
Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)
Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)
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