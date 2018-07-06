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"Самая тупая авария": в Киеве произошло нелепое ДТП (видео)

STYLERLIFE        06.07.2018 - 08:57
Фото: facebook.com/mashintop
Фото: facebook.com/mashintop

Сеть насмешили столичные водители

В Киеве произошла забавная авария. Два легковых автомобиля столкнулись "на ровном месте" из-за упрямства водителей. Соответствующее видео опубликовал активист Владислав Антонов на своей странице в соцсети Facebook.

Инцидент произошел в четверг, 5 июля.

"Самая тупая авария недели: Видео 21+. ДТП в Киеве на Леси, один "пирожок" уперто решил зачем-то перестроиться в левый ряд, хоть разворот на перекрестке запрещен. В результате заставил "подпрыгнуть" второй пирожок", - написал он.

Видео: Авария в Киеве (facebook.com/vlad.life)

Инцидент прокомментировали пользователи сети:

"Наглый и упертый олени нашли друг друга".

"Они не только внешне похожи, но и твердолобые олени оба! Один лезет, другой скачет".

"Как на водителя пирожка ни посмотришь, так по телефону разговаривает - офис на колесах".

"Биба и Боба".

"Два дебила - это сила".

Скриншот поста (facebook.com/vlad.life)

Скриншот комментариев (facebook.com/vlad.life)

Ранее в Киеве были замечены особо наглые "герои парковки". В Голосеевском районе столицы полицейские поймали автохамов, которые припарковались на местах для людей с инвалидностью.

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Теги: авария, ДТП
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