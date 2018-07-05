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В Киеве замечены особо наглые "герои парковки" (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 08:36
Фото: flickr.comAlexey Ivanov
Фото: flickr.comAlexey Ivanov

В столице поймали очередных нарушителей

В Голосеевском районе Киева полицейские поймали автохамов, которые припарковались на местах для инвалидов. Машины "героев парковки" были эвакуированы. Соответствующие фото опубликованы на странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook.

Неправильно припаркованные иномарки были замечены на улице Антоновича.

"Киев. Антоновича 47. "Копы лютуют на местах для инвалидов". Один уже уехал на троечках", -рассказали в сети.

Фото: Герои парковки (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Также на автохамов пожаловались в Шевченковском районе.

"Сечевых стрельцов, 44. Девушка уже не первый раз паркуется, будто ни в чем не бывало. Захочешь- не пройдешь по тротуару, молчу уже о том, как с коляской идти. Сверхнаглость!" – пожаловалась киевлянка.

Фото: Автохам (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее киевляне оставили внушительный сюрприз "герою парковки".

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Теги: автохам
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