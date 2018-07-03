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Киевляне оставили внушительный сюрприз "герою парковки" (фото)

STYLERLIFE        03.07.2018 - 16:37
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Автомобиль был припаркован в неположенном месте

В Киеве на улице Драгоманова водителю, который припарковал свой автомобиль в неположенном для этого месте, местные жители оставили внушительный сюрприз прямо на капоте. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: "Герой парковки" (facebook.com/KyivOperativ)

На фото видно, что неравнодушные жители положили на капот автомобиля Audi с "еврономерами" камень.

"На улице Драгоманова недовольные пешеходы наказали нерадивого парковщика на Audi. В добавок к камню на капоте, они еще и отбили задний фонарь и поцарапали заднюю левую дверь (или так и было, непонятно)", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее в Киеве пьяный "герой парковки" пытался напасть на "копов".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Краснодарской и Саратовской. Автомобиль Chevrolet перегородил движение транспорта, остановившись во втором ряду. Водитель громко сказал своему другу идти в магазин за алкоголем. Он добавил, что не уедет, пока тот не вернется.

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Теги: автохам
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