Киевляне оставили внушительный сюрприз "герою парковки" (фото)

Автомобиль был припаркован в неположенном месте

В Киеве на улице Драгоманова водителю, который припарковал свой автомобиль в неположенном для этого месте, местные жители оставили внушительный сюрприз прямо на капоте. Соответствующее фото было опубликовано на странице сообщества "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: "Герой парковки" (facebook.com/KyivOperativ)

На фото видно, что неравнодушные жители положили на капот автомобиля Audi с "еврономерами" камень.

"На улице Драгоманова недовольные пешеходы наказали нерадивого парковщика на Audi. В добавок к камню на капоте, они еще и отбили задний фонарь и поцарапали заднюю левую дверь (или так и было, непонятно)", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее в Киеве пьяный "герой парковки" пытался напасть на "копов".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Краснодарской и Саратовской. Автомобиль Chevrolet перегородил движение транспорта, остановившись во втором ряду. Водитель громко сказал своему другу идти в магазин за алкоголем. Он добавил, что не уедет, пока тот не вернется.

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