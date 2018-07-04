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"Хотел сдать в дом престарелых": пенсионерка застрелила собственного сына

STYLERLIFE        04.07.2018 - 23:07
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Старушка несколько дней планировала убийство

92-летняя пенсионерка убила собственного сына за то, что тот хотел сдать ее в дом престарелых. Об этом сообщает Telegraph.

Трагедия произошла в американском штате Аризона. 92-летняя Анна Мэй Блессинг застрелила своего 72-летнего сына за то, что он хотел избавится от нее, сдав в дом престарелых, так как планировал проживать в доме со своей подругой.

Сообщается, что пенсионерка планировала убийство собственного сына несколько дней. Она спрятала два пистолета в карман халата перед тем, как завела разговор с сыном.

Ее сын привел в дом женщину несколько месяцев назад, с которой планировал вместе жить. А мать они собирались отправить в дом престарелых, чтобы всем было комфортно.

Перед тем, как сделать выстрел в собственного сына, старушка сказала странные слова.

"Вы хотите забрать мою жизнь, поэтому я заберу вашу",- сообщила она сыну перед убийством. Тело мужчины нашли с двумя огнестрельными ранами, в области шеи и в челюсти. Он скончался на месте.

Как объяснила Анна Мэй Блессинг, после того, как сын переехал жить к ней вместе со своей подругой, жизнь ее стала очень сложной. А после того, как она узнала, что они хотят поместить ее в дом престарелых, она поняла, что они хотят избавиться от нее, чтобы жить в свое удовольствие.  

Напомним, в жилом доме Киева убили женщину.

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Теги: убийство, пенсионерка, пистолет
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