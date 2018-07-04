"Весь лифт был залит кровью": в жилом доме Киева убили женщину (фото)

Тело погибшей обнаружили в лифте

В Киеве в жилом доме на ул. Академика Глушкова, 41, убили женщину. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Инцидент произошел во вторник, 3 июля. Местные жители обнаружили тело погибшей в лифте на восьмом этаже.

Фото: Подозреваемій в убийстве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Весь лифт был залит кровью. Погибшей оказалась жительница этого подъезда, 1952 года рождения. По предварительной информации, ей нанесли множественные ножевые ранения и удары молотком", ― рассказали очевидцы.

"Установлена личность подозреваемого, им оказался жилец этого же подъезда, Танасийчук Александр Дмитриевич, его разыскивают правоохранители. Мужчина имеет психические отклонения. Из-за чего убили женщину — неизвестно. Отметим, что версия ограбления исключается", - добавили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как отметили на странице "Киев Оперативный" в Facebook, по подозрению в убийстве женщины разыскивают Александра Танасийчука, 1977 года рождения.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в доме престарелых пенсионер "пырнул" соседа из-за таблеток.

Все началось с того, что один постоялец гериатрического пансионата обвинил своего 77-летнего соседа в краже таблеток. В ходе перепалки он схватил нож и ударил им своего "обидчика" в живот.

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