Нет хуже зверя, чем человек: браконьеры жестоко убили беременную самку лося (фото)

Коллаж РБК-Украина

Браконьеры выпотрошили самку лося и вытащили из нее два эмбриона

Во Львовской области на территории Грабовского лесничества браконьеры жестоко расправились с беременной самкой лося, которая занесена в Красную книгу. Об этом сообщает Государственное предприятие "Буское лесное хозяйство" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что 31 января 2019 во время обхода охотничьих угодий ГП «Буское лесное хозяйство» егерем Соколянского лесничества в квартале №22 по дороге Буск - Полоничная были обнаружены следы крови, а также кожа, ноги, голова и два эмбриона самки лося.

На место выезжала следственно-оперативная группа Бугского отдела полиции, которая зафиксировала факт незаконно добытой дичи. По данному случаю ведется расследование.

Фото: Facebook/ Государственное предприятие "Буское лесное хозяйство"

Пользователей сети также сильно возмущены жестокими действиями браконьеров.

"Нет хуже зверя, чем человек", - написала Татьяна Карапчук.

"Чтобы вы подавились тем мясом, голодные охотники", - прокомментировала Lida Luda Skrypynets.

"Найти подлецов и отправить в АТО, пока не закончится война, пусть там и постреляют", - отметил Василий Лукасевич.

Скриншот с Facebook

"Даже представить не могу, что пережило это бедное животное. Какая ужасная смерть. Надеюсь, что этого урода поймают. Очень жаль, что среди нас живут такие уроды", - отметила Алла Однойко.

"Пусть с их женой так поступят: поймают, пузо распорут, вынут ребенка, отрубят ноги и голову и сложат в дом тому муд**у", - прокомментировала Аня Зайченко.

"Твари! Много наелись, не стало в горле? Или такая бедность в карманах, что не за что купить еды себе? В каком времени живут, что за ради развлечения убивают живое существо? Отрубить то, чем убивали и выдрать то, чем смотрели, чтобы другим такой еды не хотелось", - написала Ksenia Wyman.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Ичнянском районе Черниговской области браконьеры убили лося.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы.