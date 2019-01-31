Нет хуже зверя, чем человек: браконьеры жестоко убили беременную самку лося (фото)

Браконьеры выпотрошили самку лося и вытащили из нее два эмбриона
Во Львовской области на территории Грабовского лесничества браконьеры жестоко расправились с беременной самкой лося, которая занесена в Красную книгу. Об этом сообщает Государственное предприятие "Буское лесное хозяйство" на своей странице в Facebook.
Сообщается, что 31 января 2019 во время обхода охотничьих угодий ГП «Буское лесное хозяйство» егерем Соколянского лесничества в квартале №22 по дороге Буск - Полоничная были обнаружены следы крови, а также кожа, ноги, голова и два эмбриона самки лося.
На место выезжала следственно-оперативная группа Бугского отдела полиции, которая зафиксировала факт незаконно добытой дичи. По данному случаю ведется расследование.
Фото: Facebook/ Государственное предприятие "Буское лесное хозяйство"
Пользователей сети также сильно возмущены жестокими действиями браконьеров.
"Нет хуже зверя, чем человек", - написала Татьяна Карапчук.
"Чтобы вы подавились тем мясом, голодные охотники", - прокомментировала Lida Luda Skrypynets.
"Найти подлецов и отправить в АТО, пока не закончится война, пусть там и постреляют", - отметил Василий Лукасевич.
Скриншот с Facebook
"Даже представить не могу, что пережило это бедное животное. Какая ужасная смерть. Надеюсь, что этого урода поймают. Очень жаль, что среди нас живут такие уроды", - отметила Алла Однойко.
"Пусть с их женой так поступят: поймают, пузо распорут, вынут ребенка, отрубят ноги и голову и сложат в дом тому муд**у", - прокомментировала Аня Зайченко.
"Твари! Много наелись, не стало в горле? Или такая бедность в карманах, что не за что купить еды себе? В каком времени живут, что за ради развлечения убивают живое существо? Отрубить то, чем убивали и выдрать то, чем смотрели, чтобы другим такой еды не хотелось", - написала Ksenia Wyman.
Скриншот с Facebook
Напомним, что в Ичнянском районе Черниговской области браконьеры убили лося.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области браконьеры уничтожили 140 кг рыбы.