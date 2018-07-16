Илон Маск назвал драйвера, который спасал детей в Таиланде, "педофилом"

Фото: Илон Маск (TED.com.jpg)

Драйвер раскритиковал мини-лодку Маска

Между миллиардером и предпринимателем Илоном Маском и водолазом Верном Уонсортом, который принимал участие в спасательной операции детей в затопленной пещере в Таиланде, произошел конфликт. Об этом сообщает издание The Guardian.

Изначально драйвер раскритиковал мини-субмарину изобретателя, которую тот хотел предоставить для помощи в проведении спасательной операции. Уонсорт сказал, что это всего лишь "пиар-ход", а саму мини-лодку он порекомендовал засунуть предпринимателю "куда поглубже".

В ответ Илон Маск обозвал Верна "педофилом" в своем посте на странице в Twitter. "Знаешь что, не утруждайся показом видео. Мы заставим одну из мини-субмарин пройти весь путь в пещере № 5 без проблем. Извини, педофил, ты сам напросился", - написал он в публикации, которую позднее удалил. Ранее он попросил драйвера показать видеодоказательство того, что Ансворт участвовал в миссии по спасению детей.

Скриншот поста (strana.ua)

Стоит также отметить, что власти отказались использовать субмарину Маска, когда проводили спасательную миссию. Руководитель центра координации спасательных работ по вызволению подростков из пещеры в Таиланде Наронгсак Осатанакорн отметил, что этот аппарат "нецелесообразен" для данной миссии.

10 июля были спасены все 12 детей, которые вместе с тренером оказались в ловушке 23 июня.

Ранее мы писали о том, что американская независимая христианская киностудия Pure Flix Entertainment планирует снять фильм о спасенных детях в Таиланде.

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