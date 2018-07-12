В США снимут фильм о спасательной операции детей в Таиланде

Фото: спасение детей в Таиланде (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

Киностудия не будет преследовать семьи мальчиков

Американская независимая христианская киностудия Pure Flix Entertainment планирует снять фильм о спасенных детях в Таиланде, которые пробыли в затопленной пещере Кхао Луанг 17 дней. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

"Мы поняли, что получится невероятно вдохновляющий фильм. Как и многие люди, мы знаем, что сегодня в мире мало позитивных новостей", - сказал соучредитель телевизионной студии Майкл Скотт.

Также в компании подчеркнули, что они не преследуют семьи мальчиков, которые сейчас находятся в больнице.

"Я не думаю, что это религиозный фильм. Я думаю, что это вдохновляющий фильм", - добавил Скотт.

Напомним, что с 23 июня 12 мальчиков вместе с их тренером находились в ловушке в пещере, которую внезапно затопили ливни. Они пробыли там девять дней, пока их не нашли спасатели. Из-за сложностей с доступом к местонахождению и обучения детей базовым навыкам дайвинга спасательная операция продлилась неделю. Всех детей спасли 10 июля.

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