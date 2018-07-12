У США знімуть фільм про рятувальну операції дітей в Таїланді

Фото: порятунок дітей в Таїланді (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

Кіностудія не буде переслідувати сім'ї хлопчиків

Американська незалежна християнська кіностудія Pure Flix Entertainment планує зняти фільм про врятованих дітей в Таїланді, які пробули в затопленій печері Кхао Луанг 17 днів. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

"Ми зрозуміли, що вийде неймовірно надихаючий фільм. Як і багато людей, ми знаємо, що сьогодні в світі мало позитивних новин", - сказав співзасновник телевізійної студії Майкл Скотт.

Також у компанії підкреслили, що вони не переслідують сім'ї хлопчиків, які зараз перебувають у лікарні.

"Я не думаю, що це релігійний фільм. Я думаю, що це надихаючий фільм", - додав Скотт.

Нагадаємо, що з 23 червня 12 хлопчиків разом з їх тренером перебували в пастці в печері, яку раптово затопили зливи. Вони пробули там дев'ять днів, поки їх не знайшли рятувальники. Із-за складнощів з доступом до місцезнаходженням та навчання дітей базовим навичкам дайвінгу рятувальна операція тривала тиждень. Всіх дітей врятували 10 липня.

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