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Июнь 2020 будет роковым для этих знаков Зодиака и развернет жизнь на 180 градусов

STYLERЖизнь    10.06.2020 - 05:50
Июнь 2020 будет роковым для этих знаков Зодиака и развернет жизнь на 180 градусов
Гороскоп 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на июнь 2020 расскажет про самые важные даты для всех знаков Зодиака

Гороскоп на июнь 2020 имеет ряд особенностей, ведь в этом месяце два затмения - 5 и 21 числа. И время между этими двумя событиями может стать судьбоносным для многих знаков Зодиака.

В этот роковой период могут произойти события, которые развернут вашу жизнь на 180 градусов, уверена астролог Наталья Коляда, пишет АстроМеридиан.

Астролог отметила, что некоторые из этих судьбоносных перемен вы почувствуете сразу, а значение некоторых событий сможете понять через полгода и даже через несколько лет.

Важные астрологические события в июне 2020

11 июня

Квадрат Солнца и Нептуна не лучшим образом скажется на жизни Близнецов. События для них будут связаны с обманом и самообманом. Астролог говорит, что вы можете растеряться, утратить цель, свернуть с правильного пути. Близнецам в этот период нельзя употреблять алкоголь, контактировать с токсичными веществами, лаками, красками, а также держаться подальше от воды.

12-14 июня

Жизнь Рыбам и Овнам осложнит соединение Марса и Нептуна. Рыбам грозит опасность травм, а Овны могут попасть в неприятности, если будут действовать с фанатизмом. В этот период Овны должны остерегаться опасных и заброшенных мест, а также проблем с наркозом и лекарствами.

17-20 июня

Меркурий начинает разворот к ретроградному движению. Это событие сможет перечеркнуть планы Близнецов и Дев, а также станет причиной житейских проблем у Раков. Девы и Близнецы почувствуют, что никак не могут изменить ход событий и увязли в них. У Близнецов это отразится на деловой сфере, а у Дев - групповые проекты и отношения с друзьями. Ракам будет сложно угнаться за событиями, они могут опаздывать или с опозданием реагировать на происходящее.

19-20 июня

Секстиль (гармоничный аспект, означающий удачу) Марса к Юпитеру и Плутону принесет удачное судьбоносное событие Рыбам. Они хорошо справятся со сложной задачей, получат поддержку обстоятельств в том деле, которым будут заняты и даже смогут совершить нечто грандиозное.

Ранее мы писали, что эти три знака Зодиака могут стать жертвой мошенников.

А победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов рассказал в гороскопе здоровья на июнь для всех знаков Зодиака, кому нужно поберечь себя.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины гороскоп
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