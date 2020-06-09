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Три знака Зодиака могут сегодня стать жертвой мошенников: будьте бдительны

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 05:50
Три знака Зодиака могут сегодня стать жертвой мошенников: будьте бдительны
Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Астрологи в гороскопе на вторник назвали три знака Зодиака, которым нужно быть особо бдительными

Гороскоп на сегодня 9 июня несет большую угрозу быть обманутыми. Связано это с 18-м лунным днем. Астрологи говорят, что в это время люди часто склонны слепо доверят другим, отключая критическое мышление. А некоторые знаки Зодиака в этот период будут особенно легковерными.

Специалисты считают, что остерегаться обмана сегодня следует Близнецам, Львам и Стрельцам, пишет ТСН.

Близнецы

Вы можете пострадать из-за завистников, которых у вас очень много. При этом обмана стоит ждать не со стороны - от явных недругов - подвох может быть со стороны приближенных к Близнецам людей. Астрологи советуют сегодня не доверяться никому, и тогда все будет в порядке.

Лев

Львы могут пострадать от сверхраздутого самомнения. Обмануть царя зверей будет как нельзя просто - достаточно взять их "на слабо", и они сами пойдут в эту ловушку. Постарайтесь не поддаваться на манипуляции и просто поймите, что мнение окружающих про ваши способности и таланты вас абсолютно не касается.

Стрелец

Стрельцы легко могут стать жертвой собственной открытости, болтливости и доверчивости. Сегодня вы можете выболтать свою тайну ненадежным людям, которые поспешат воспользоваться этим против вас. Астрологи рекомендуют держать язык за зубами, и сдерживать свои порывы поделиться со всем миром.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины гороскоп
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