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Три знаки Зодіаку можуть сьогодні стати жертвою шахраїв: будьте пильні

STYLERЖиття    09.06.2020 - 05:50
Три знаки Зодіаку можуть сьогодні стати жертвою шахраїв: будьте пильні
Гороскоп 2020 (фото: pixabay)

Астрологи в гороскопі на вівторок назвали три знака Зодіаку, яким потрібно бути особливо пильними

Гороскоп на сьогодні 9 червня несе велику загрозу бути обдуреними. Пов'язано це з 18-м днем Місяця. Астрологи кажуть, що в цей час люди часто схильні сліпо довіряти іншим, відключаючи критичне мислення. А деякі знаки Зодіаку в цей період будуть особливо легковірними.

Фахівці вважають, що остерігатися обману сьогодні слід Близнюкам, Левам і Стрільцям, пише ТСН.

Близнюки

Ви можете постраждати через заздрісників, яких у вас дуже багато. При цьому обману варто чекати не зі сторони - від явних недругів - підступ може бути з боку наближених до Близнюків людей. Астрологи радять сьогодні не довіряти нікому, і тоді все буде в порядку.

Лев

Леви можуть постраждати від надроздутої зарозумілості. Обдурити царя звірів буде дуже просто - достатньо взяти їх "на слабо", і вони самі підуть у цю пастку. Постарайтеся не піддаватися на маніпуляції і просто зрозумійте, що думка оточуючих про ваші здібності й таланти вас абсолютно не стосується.

Стрілець

Стрільці легко можуть стати жертвою власної відкритості, балакучості і довірливості. Сьогодні ви можете вибовкати свою таємницю ненадійним людям, які поспішать скористатися цим проти вас. Астрологи рекомендують тримати язик за зубами, і стримувати свої пориви поділитися з усім світом.

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Автор: Styler

Теги Новини України гороскоп
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