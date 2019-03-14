Избиение мужчины толпой школьников: инцидент получил продолжение

Избитый мужчина не обратился в полицию

Избиение взрослого мужчины толпой из пяти школьников, которое произошло во вторник, 12 марта, в Новобаварском районе Харькова расследует полиция. Личность трех подростков уже установлена, сообщил Константин Шеремет.

По словам инспектора отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области полиция отреагировала на видео, которое опубликовал один из пользователей Facebook. Правоохранители проводят дальнейшую проверку.

Известно, что агрессивным школьникам, которые издевались над мужчиной, от 10 до 12 лет. Они подбегали и по очереди били ногами ни в чем не повинного человека. Мужчина увертывался, стараясь избежать ударов.

Избивших мужчину школьников поймала полиция Харькова (видео: YouTube/ГУНП в Харьковской области)

Известно, что потерпевший по факту избиения в полицию не обращался. Ныне правоохранители устанавливают все обстоятельства и работают над определением личностей других нападавших. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

"Если будет установлена виновность этих подростков или их родителей, будут предусмотрены все мероприятия по привлечению их к ответственности", - сказал Шеремет.

Избивших мужчину школьников поймала полиция Харькова (facebook.com/kharkiv1654)

К слову, в Киеве известный бизнесмен устроил кровавую бойню на глазах собственных детей.

Ранее мы сообщали, что подростки, избившие мужчину в Полтавской области, после чего тот оказался в коме, по-прежнему находятся на свободе.