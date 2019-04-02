Избиение пострадавших в ДТП нацгвардейцев: неожиданная развязка

ДТП в Одессе с нацгвардейцами - названа причина избиения (коллаж РБК-Украина)

ДТП в Одессе показало, насколько неадекватны могут быть простые прохожие

В страшном дорожно-транспортном происшествии в Одессе, которое произошло в субботу, 30 марта, погиб один нацгвардеец, а двое - были госпитализированы. После аварии к лежащим в луже крови пострадавшим подбежал неадекват и стал избивать их ногами. Один из потерпевших рассказал, почему мужчина стал их избивать, сообщает издание "УСИ Одесса".

Как оказалось, незадолго до аварии нацгвардейцы, патрулирующие город, сделали прохожему мужчине замечание за неадекватное поведение, а когда подошли к пешеходному переходу, почувствовали удар.

После этого человек, которому солдаты Нацгвардии сделали замечание, начал ногами бить пострадавших в ДТП и пытался вырвать оружие. После содеянного неадекват сбежал с места преступления еще до прибытия полиции и медиков.

ДТП в Одессе с нацгвардейцами - названа причина избиения (подозреваемый в избиении раненых нацгвардейцев, фото: facebook.com/arsen.avakov)

На следующий день его задержали - им оказался некий Путилин, ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В результате ДТП погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины 23-летний Виталий Флоря. 22-летних Дениса Балгурова и Даниила Руденко госпитализировали с многочисленными переломами. Последний до сих пор не вышел из комы.

ДТП в Одессе с нацгвардейцами - названа причина избиения (погибший Виталий Флоря, фото: usionline.com)

"Учитывая тяжесть травм Даниила Руденко, который в коме, его поместили в отделение реанимации с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым переломом обеих голеней и закрытым переломом левой ключицы", - рассказал Юрий Гафийчук, врач-нейрохирург Одесского военного госпиталя.

ДТП в Одессе с нацгвардейцами - названа причина избиения (пострадавшие Денис Балгуров и Даниил Руденко, фото: usionline.com)

Прогнозов о выздоровлении военных врачи не дают, но в случае улучшения их состояния обоих ждут многочисленные операции.

Напомним, автомобиль Opel на еврономерах сбил трех военнослужащих нацгвардии, которые вышли на патрулирование города. Авария произошла на пересечении улицы Кишиневская и проспекта Добровольского.

Подозреваемого виновника ДТП также арестовали, ему инкриминируют нарушение правил дорожного движения, которые повлекли за собой гибель и увечья. Санкция этой статьи уголовного кодекса Украины предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в резонансном деле о ДТП на Сумской появился новый поворот. В Харьковский апелляционный суд 1 апреля поступило уголовное производство по обвинению Зайцевой и Дронова, стали известны фамилии судей, которые будут рассматривать апелляцию.