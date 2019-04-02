Судьи будут непреклонны: в деле о ДТП с Зайцевой новый поворот

Алена Зайцева (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Дело о резонансном ДТП на Сумской обросло новыми деталями

В резонансном деле о ДТП на Сумской появился новый поворот. В Харьковский апелляционный суд 1 апреля поступило уголовное производство по обвинению Зайцевой и Дронова. Дело будут рассматривать трое суддей. Об этом информирует пресс-служба суда.

Известно, что уголовное дело будет рассматривать председательствующий по делу - судья Владимир Протасов, а также судьи - Елена Грошева и Виктория Яковлева. Касательно Протасова свое мнение высказала журналист Татьяна Доцяк в соцсети Facebook.

Она отметила, что его считают "принципиальным и таким, что не поддается влиянию". Также она добавила, что судью Яковлеву, скорее всего, отведут, потому что она рассматривала апелляцию по мере пресечения Дронову, и не имеет права теперь рассматривать апелляцию по делу.

ДТП в Харькове (фото: УНИАН)

"Вместо них могут поставить Савенко или Савченко. О Савченко помню такое: когда Енгибаряну в апелляции заменили тюремное заключение на условный срок, Савченко тогда был в тройке судей, и единственный из троих, кто с этим не согласился и написал особое мнение, где объяснил почему он не соглашается на условный срок Енгибаряну", - поделилась Доцяк.

Напомним, что экс-адвокат Зайцевой сделала неожиданное заявление. Она рассказала о том, почему приняла решение выйти из дела, а также о перспективах успеха своей экс-подзащитной на новом суде.

Ранее мы сообщали, что адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь рассказал, что на данный момент за выплату компенсаций виновники аварии даже не брались.

Также мы писали о том, что адвокаты Геннадия Дронова подали на апелляцию, поскольку считают решение суда незаконным, вынесенным с нарушением многих протоколов.