Известная украинская группа выступила в популярном шоу на росТВ

Телеведущий отметил, что в феврале планируется также концерт в России

Видео: YouTube/"Вечерний Ургант"

Популярная харьковская фьюжн-фанк-рэгги группа SunSay засветилась в эфире шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале". Видео было опубликовано на YouTube-канале "Вечерний Ургант".

Гостями студии "Вечерний Ургант" был актер Олег Меньшиков и украинская группа SunSay. В конце передачи телеведущий объявил о том, что группа исполнит свою новую песню "Снежно", а также рассказал, что осенью 2019 года они выпустят свой новый альбом.

"Группа SunSay осенью выпускает новый альбом, премьеру из которого сыграет сегодня у нашей студии", - представил музыкантов Иван Ургант.

Кроме того, он анонсировал концерт харьковской группы, который должен состояться 13 февраля в одном из московских клубов.

Группа SunSay была основана вокалистом группы "5'nizza" Андреем Запорожцем в 2007 году. Дебютный альбом харьковчане записали в Санкт-Петербурге. В записи также участвовали и российские музыканты.

Второй альбом был записан в 2010 году в Москве. В 2016 году группа приняла участие в украинском отборе на Евровидение и даже по итогам голосования во втором полуфинале заняла первое место.

На официальной странице в социальной сети Facebook опубликовано несколько записей, которые подтверждают выступление украинской группы в России.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что фаворитка украинского отбора на Евровидение поедет с концертами в Россию.

А также рассказывали о том, что SunSay подтвердил выступление в Крыму и гастроли по России.