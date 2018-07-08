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Известную украинскую артистку после инсульта перевели в столичную клинику

STYLERLIFE        08.07.2018 - 17:00
Фото: (regiscollege.edu)
Фото: (regiscollege.edu)

На лечение солистки группы "Фристайл" необходимы большие средства

7 июля по настоянию родственников впавшая в кому Нина Кирсо была переведена в одну из киевских больниц. По мнению родственников, у солистки группы "Фристайл" появится больше шансов на выздоровление, передают "Факты".

Следует напомнить, что 1 июня у Нины Кирсо случился инсульт. С того момента солистка и сопродюсер группы "Фристайл" находится в коме. Сразу по прибытии в полтавскую клинику 55-летней артистке была оказана первая помощь и проведены жизненно важные операции, которые смогли предотвратить ухудшение состояния. На текущий момент певица лежит в коме первой степени, а не второй, что повышает шансы на выздоровление.

Арт-директор музыкальной группы "Фристайл" Игорь Лахин прокомментировал переведение Нины Кирсо в столичную клинику.

"Я не могу назвать клинику и врачей. Это закрытая информация. Необходимы большие средства на лечение. Помощь получаем от артистов, простых людей, но этого недостаточно", – сказал Лахин.

 

Фото: Нина Кирсо (facebook.com/ninakirso)

По имеющейся информации, длительное лечение и реабилитация требуют огромных финансовых затрат, поэтому коллеги Нины Кирсо организовали благотворительный концертный тур по стране. В ходе тура группа "Фристайл" и "Дети "Фристайла" планируют собрать часть средств, чтобы материально поддержать семью певицы.

Кроме того, о своем участии в благотворительном туре заявили Виталий и Светлана Белоножко, Ольга Сумская, Аурика Ротару, Алла Кудлай, Виталий Козловский, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, Надежда Крутова-Шестак, Петр Черный, Дмитрий и Назарий Яремчуки.

Организаторы объявили, что первое благотворительное выступление планируется на 18 августа в Житомире. В Киеве выступление состоится 21 октября, в Полтаве – 7 ноября.

Напомним, что ранее Нина Кирсо попала в одну из полтавских клиник.

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Теги: больница, кома, благотворительная акция, фристайл
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