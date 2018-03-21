Известный карикатурист высмеял результаты выборов в РФ

Героем новой картины стал Владимир Путин
Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял вероятный результат выборов президента в РФ. Свою новую ироничную работу художник опубликовал на своей странице в Facebook.
"П-Победитель", - сказано в подписи к рисунку.
На карикатуре изображен действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, который восседает на куче коробок с надписью "Легитимность".
Скриншот поста (www.facebook.com/sergey.elkin1)
"Пахан" оставил себя при власти и государственного корыта", - пишут в сети.
"Само сдетанирует? Нет ни часов, ни шнура", - подметили пользователи.
"Грузите легитимность бочками", - добавили в комментариях.
"Это коробки из-под вброшенных бюллетеней?" – уточнили в сети.
Ранее известный карикатурист высмеял выборы в России.
Люди в комментариях оценили креативность Елкина и высказали свое мнение.
"Не время еще", - иронично написал Владимир Евфиц.
"Не чокаясь", - иронизирует Дмитрий Боиченко.
"Выпьем, не чокаясь", - прокомментировал Алексей