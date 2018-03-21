Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Известный карикатурист высмеял результаты выборов в РФ

STYLERLIFE        21.03.2018 - 13:16
Фото: Выборы в РФ (facebook.com CIKRussia)
Фото: Выборы в РФ (facebook.com CIKRussia)

Героем новой картины стал Владимир Путин

Известный российский карикатурист Сергей Елкин высмеял вероятный результат выборов президента в РФ. Свою новую ироничную работу художник опубликовал на своей странице в Facebook.

"П-Победитель", - сказано в подписи к рисунку.

На карикатуре изображен действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, который восседает на куче коробок с надписью "Легитимность".

Скриншот поста (www.facebook.com/sergey.elkin1)

"Пахан" оставил себя при власти и государственного корыта", - пишут в сети.

"Само сдетанирует? Нет ни часов, ни шнура", - подметили пользователи.

"Грузите легитимность бочками", - добавили в комментариях.

"Это коробки из-под вброшенных бюллетеней?" – уточнили в сети.

Ранее известный карикатурист высмеял выборы в России.

Люди в комментариях оценили креативность Елкина и высказали свое мнение.

"Не время еще", - иронично написал Владимир Евфиц.

"Не чокаясь", - иронизирует Дмитрий Боиченко.

"Выпьем, не чокаясь", - прокомментировал Алексей 

Charlie Hebdo потроллил президентские выборы в РФ "Нам пора готовиться к развалу России": Оксана Забужко прокомментировала выборы президента в РФ
Теги: выборы, карикатура, Сергей Елкин
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top