"Как всегда чисто и опрятно": коммунальщики за ночь вычистили Киев после Лиги чемпионов (фото)

В сети показали фото очищенных улиц столицы

В социальной сети Facebook киевляне не перестают удивляться поведению футбольных фанатов, а точнее тому, что они после себя оставили в парках города. В сети были опубликованы свежие снимки очищенного Киева. На фото видно, что уровень чистоты был восстановлен.

Журналист Бачо Корчилава выразил свое недовольство устаревшей информацией в сети и призвал киевлян воочию оценить состояние парковых зон.

Фото: (facebook.com/korchilava.bacho)

"Так, хватит постить вчерашнюю херню. Специально поехал с утра в парк Шевченко. Уже все убрано (спасибо коммунальщикам), и парк выглядит как всегда чисто и опрятно. Так что наслаждайтесь. И вообще такого масштаба мероприятиям свойственно, что приходится после наплыва туристов убирать мусор. Просто выйдете из сети и прогуляйтесь по реальной жизни", – написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/korchilava.bacho

Уровнем чистоты на киевских улицах поделились в сообществе "Подольская РГА" в Facebook.

Фото: (facebook.com/PodilRDA)

"Поздравляем победителей Лиги чемпионов и спасибо тем, кто каждую минуту беспокоился о чистоте Подола во время работы фан-зоны. Уже сегодня утром, благодаря работникам КП "Управляющая компания Подольского района г. Киев", КП СЗН Подольского района, КП ШЕУ Подольского района Коммунальная корпорация "Киевавтодор", центральная часть района в надлежащем состоянии", – заявлено в сообществе в Facebook.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/PodilRDA

Напомним, что ранее в сети выкладывались фотографии, а также видеозаписи, на которых виден уровень загрязнения парков после проведения футбольного матча. Несмотря на то, что к принятию гостей готовились за несколько месяцев, урн на всех не хватило. На ролике и фото видно, что зеленая зона завалена пакетами и бутылками из-под алкогольных напитков, а трава полностью вытоптана.

Видео: video.rbc.ua