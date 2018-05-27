Просто шок! В сети появилось видео замусоренного Киева после финала ЛЧ

Киевляне возмутились поведением гостей города на Лиге Чемпионов

В социальной сети Facebook после финала Лиги Чемпионов 2018 появилось видео, на котором видны масштабы экологической катастрофы. В комментариях к видеозаписи пользователи сети возмутились неподобающим поведением гостей города. Видео было опубликовано пользователем Андреем Паславским.

Несмотря на то, что к принятию гостей готовились за несколько месяцев, урн на всех не хватило. На ролике видно, что зеленая зона завалена пакетами и бутылками из-под алкогольных напитков, а трава полностью вытоптана.

"С одной работы шел мимо другой и такое застал, называется. Позавчера лежал там на спине. Винить на самом деле не нужно никого. Бывал на многих международных фестивалях и видел похоже отношение, хотя и с гораздо большим количеством мусорок. Но мы в Европе, и такая действительность потребительского западного мира. Глупость здесь наша только в отсутствии грамотной рациональной хотя бы утилизации", — прокомментировал видео Паславский.

Видео: (facebook.com/paslavandr)

В комментариях пользователи сети выразили свое негодование, обвинив власть в беспорядках после проведения футбольного матча. По мнению комментаторов, подготовка к чемпионату была недостаточной.

"Идите вы с вашим футболом!", "Ну так нельзя ! Почему не поставили большие мусорные баки! Я бы заставил нашего "мэра " убрать это все, посадить клумбы заново. Убили парк!", " В стране война, гибнут наши ребята... А нам финал кубка дороже... Приехало стадо со всего мира, засрали весь Киев... Пир на костях ((((", "Достаточное количество мусорных контейнеров и патрульных полицейских с легкостью решили бы проблемы. Но власти экономят. Экономят свое время, свои (наши) деньги и не заморачиваются", "Пусть носят с собой в пакетах бутылки из-под пива. В этом суть цивилизованного человека. А обезьяне сколько баков не ставь, все равно мало будет", "Господи, столько мусора я в жизни не видела, просто боль", "Волонтеров можно было организовать, как делают в цивилизованных странах...", "Это нормально для жителей Великобритании. Самые ужасные фанаты, грязнули, алкаши и дебоширы. А ещё обвиняют русских и украинцев", — прокомментировали другие пользователи.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/paslavandr

Напомним, что недавно в сети появились фотографии с места отдыха футбольных фанатов. Жители Киева возмущены тем, что оставляют после себя иностранные туристы в парке Шевченко, который находится почти в самом центре столицы. Фотографии с горами мусора и бутылок опубликовал радиоведущий Александр Федченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Видео: video.rbc.ua