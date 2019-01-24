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Каким будет март: синоптик удивил украинцев

STYLERЖизнь    24.01.2019 - 21:46
Каким будет март: синоптик удивил украинцев
Фото: морозы (zik.ua)

Народный синоптик Леонид Горбань дал украинцам неутешительный прогноз

Известный народный синоптик Леонид Горбань, который ранее предсказал возвращение лютых морозов уже с 5 февраля, дал прогноз на первый месяц весны в Украине. По его словам, март обещает быть очень холодным.

Первая половина месяца будет морозной. Температура воздуха до 10 марта составит от -7 до -14 градусов.

Во второй половине марта, в 20-х числах, морозы будут держаться в ночное время.

Каким будет март: синоптик удивил украинцев

Иллюстранивное фото (pixabay.com/ru/users/Natalia_Kollegova)

Также продолжатся осадки в виде снега и снегопадов.

"В этом году: если в январе март, то в марте январь", – отметил Горбань.

Каким будет март: синоптик удивил украинцев

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о надвигающихся морозах 25 января

Напомним, что украинцам сообщили, когда из Украины уйдут обильные осадки.

Добавим также, что Styler собрал фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины народный синоптикГидрометцентр
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