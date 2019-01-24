Каким будет март: синоптик удивил украинцев

Народный синоптик Леонид Горбань дал украинцам неутешительный прогноз
Известный народный синоптик Леонид Горбань, который ранее предсказал возвращение лютых морозов уже с 5 февраля, дал прогноз на первый месяц весны в Украине. По его словам, март обещает быть очень холодным.
Первая половина месяца будет морозной. Температура воздуха до 10 марта составит от -7 до -14 градусов.
Во второй половине марта, в 20-х числах, морозы будут держаться в ночное время.
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Также продолжатся осадки в виде снега и снегопадов.
"В этом году: если в январе март, то в марте январь", – отметил Горбань.
Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о надвигающихся морозах 25 января.
Напомним, что украинцам сообщили, когда из Украины уйдут обильные осадки.
Добавим также, что Styler собрал фото и видео, на которых видно, как города Украины потерпают от сильных снегопадов.
Видео: РБК-Украина