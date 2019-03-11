Какой напиток для детей самый полезный: Комаровский дал ответ

Доктор Евгений Комаровский дал родителям полезные советы

Доктор Комаровский назвал самый полезный напиток для детей. Известный педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий программы "Школа доктора Комаровского" дал родителям несколько полезных рекомендаций для поддержания здоровья их детей. Видео-урок опубликован в Instagram врача.

Евгений Комаровский подчеркнул, что для здоровья ребенка лучше всего подойдет некипяченая, негазированная минеральная вода нейтрального вкуса.

При этом, если малыш уже заболел, что для него самым полезным напитком станет средство для пероральной регидратации.

"Это некий порошок, который растворяется в воде, в этом порошке есть, как правило, глюкоза и определенные минеральные соли, которые нужны ребенку во время болезни", - уточнил педиатр.

Евгений Комаровский акцентировал, что медицина признала воду для детей самым лучшим напитком в безапелляционной форме.

Видео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Как сообщалось ранее, недавно доктор Евгений Комаровский рассказал, почему уговаривал больных онкологией родителей уехать из Украины.

Также мы писали о том, что перед этим Комаровский высказался за вакцинацию украинцев от кори и гриппа.

Напомним, не так давно доктор Комаровский рассказал, что нужно знать о кишечном гриппе и как с ним бороться.