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Строго запрещено: Супрун рассказала, чего нельзя делать при боли в спине

STYLERЖизнь    07.04.2019 - 09:51
Строго запрещено: Супрун рассказала, чего нельзя делать при боли в спине
Супрун про боль в спине (фото: pixabay.com)

Супрун дала советы, как бороться с острой болью в области поясницы

Супрун рассказала, что делать при боли в пояснице и дала пару практичных советов. Как известно, данная проблема широко распространена и по статистике около 80% людей сталкиваются с ней в течение жизни. Об этом эксперт заявила в соцсети Facebook.

Первым делом и.о. министра здравоохранения советует оставаться активным насколько это возможно и пытаться продолжать свою ежедневную деятельность, поскольку длительное отсутствие активности может ухудшить состояние. 

К счастью, только в 1-2% случаев боль в спине может свидетельствовать о наличии серьезной проблемы со здоровьем. В других случаях болезненные ощущения проходят самостоятельно в течение нескольких дней или недель. Однако для большей уверенности лучше проконсультироваться с врачом.

"Есть простые и эффективные упражнения, которые рекомендуют для облегчения боли в спине. В то же время их можно выполнять в качестве профилактики, чтобы боль предупредить. Впрочем, существуют упражнения, которые желательно избегать, когда у вас болит спина", - предостерегает Супрун.

Например, к опасным упражнениям относится перекатывание на спине, когда колени  обхватываются руками. Оно приносит временное чувство облегчения, поскольку ослабляет напряжение в мышцах спины. Однако во время выполнения этого упражнения могут дополнительно нагружаться некоторые мышцы или повышаться давление в межпозвонковых дисках. Как следствие - боль в пояснице усиливается.

Строго запрещено: Супрун рассказала, чего нельзя делать при боли в спине

Боли в спине: (скриншот: facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун назвала причину распространения опасных болезней.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, как поправить здоровье после выборов.

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