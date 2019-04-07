Строго заборонено: Супрун розповіла, чого не можна робити при болю у спині

Супрун про біль у спині (фото: pixabay.com)

Супрун дала поради, як боротися з гострим болем у області попереку

Супрун розповіла, що робити при болю у попереку і дала кілька практичних порад. Як відомо, дана проблема поширена серед українців і за статистикою близько 80% людей стикаються з нею протягом життя. Про це заявила експерт у соцмережі Facebook.

Першим ділом в. о. міністра охорони здоров'я радить залишатися активним наскільки це можливо і намагатися продовжувати свою щоденну діяльність, оскільки тривала відсутність активності може погіршити стан.

На щастя, тільки у 1-2% випадків біль у спині може свідчити про наявність серйозної проблеми зі здоров'ям. В інших випадках хворобливі відчуття проходять самостійно протягом декількох днів або тижнів. Однак для більшої впевненості краще проконсультуватися з лікарем.

"Є прості та ефективні вправи, які рекомендують для полегшення болю в спині. В той же час їх можна виконувати у якості профілактики, щоб попередити біль. Утім, існують вправи, яких бажано уникати, коли у вас болить спина", - застерігає Супрун.

Наприклад, до небезпечних вправ відноситься перекочування на спині, коли коліна обхоплюються руками. Воно приносить тимчасове відчуття полегшення, оскільки послаблює напругу в м'язах спини. Однак під час виконання цієї вправи можуть додатково навантажуватися деякі м'язи спини або підвищуватися тиск в міжхребцевих дисках. Як наслідок - біль у попереку посилюється.

Болі в спині: (скріншот: facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, що Супрун назвала причину поширення небезпечних хвороб.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла, як поправити здоров'я після виборів.