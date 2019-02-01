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Был под кайфом? Всплыли неожиданные подробности ДТП на площади Победы

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 11:27
Был под кайфом? Всплыли неожиданные подробности ДТП на площади Победы
Коллаж: РБК-Украина

Возможно виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения. Ожидаются результаты экспертизы

Водителя Audi S6 (AA2888BE), который совершил на площади Победы масштабную аварию, задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Стало известно, что водитель белой Audi - Сахаров Алексей Александрович, 1989 года рождения, возможно находился в состоянии наркотического опьянения.

 

Фото facebook.com/KyivOperativ

Экспертиза уже сделана, теперь ожидаются результаты.

Напомним, что Audi на огромной скорости влетел в стоячие автомобили. В результате жесткого столкновения 47-летняя водитель Mazda умерла по дороге в больницу.

Видео:facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Кроме того, в этой аварии пострадали и другие люди, трое из них госпитализированы.

Всего в аварию попали пять машин: Mazda, Toyota, Audi, Daewoo и Skoda. После столкновения возник пожар, который сразу же ликвидировали спасатели.

Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что число пострадавших в аварии на трассе Одесса-Измаил возросло до 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло жуткое ДТП: пешехода сбили сразу два автомобиля.

Мы также писали о том, что в Одесской области столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка. В результате аварии два человека погибли, четверо травмированы.

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