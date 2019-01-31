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КГБ в рясах: украинцы возмущены митингами священников Московского патриархата

STYLERЖизнь    31.01.2019 - 13:45
КГБ в рясах: украинцы возмущены митингами священников Московского патриархата
Коллаж РБК-Украина

Большинство людей согласно с тем, что церковь - это бизнес, и Бога там нет

Прошедшие недавно митинги священников УПЦ МП в Виннице и Черновцах с требованиями не отдавать их храмы Православной церкви Украины, наделали немало шума среди пользователей соцсетей.

В Виннице скандал разгорелся после того как митрополита Винницкого и Барского Симеона синод РПЦ лишил должности руководителя епархии за переход в ПЦУ. В ответ Симеон подал  иск о юридическом восстановлении в должности. 

А вот в Черновицкой области священники - приверженцы РПЦ устроили митинг под зданием РГА - они требовали отменить переход храмов в ПЦУ.

Эти события вызвали бурную реакцию среди украинцев, которые активно комментируют данное событие. Преимущественное большинство указывает московским "слугам Бога" на дверь с предложением уехать в страну, которую они поддерживают.

"Это такие же батюшки, как я балерина... Наемники переодетые", - возмутилась Anastasia Prozorova.

Да на этих "душпастырей" только посмотреть, и то страшно ребенку станет. Небритые, нестриженые в черных рясах, как зомби, прости Господи", - ужаснулся Lupka Mukola.

"Гнать московских попов в шею и пинками до их любимой Московии", - предложил Дмитрий Гриник.

"Люди, которые ходят в церковь московского патриархата или слепые, или вы зомбированы этими попами. Люди любой страны хотят иметь свою церковь и быть независимыми ни от кого", - написал Владимир Ткачук.

КГБ в рясах: украинцы возмущены митингами священников Московского патриархата

Скриншот комментариев: facebook.com

"А на самом деле дело не в вере, а в перераспределении финансовых потоков в церкви. Московским попам глубоко насрать на веру, их волнуют только деньги", - констатировал Александр Мартынчук.

"Правильно здесь сказано, всех попов РПЦ в поезд и в свою Россию, а то они тут подстрекают население. Вот чего это Украина терпит?" - спросил Александр Мушин.

"Штатные сотрудники ФСБ свободно скачут по украинской земле? Где СБУ?" - написала Halyna Homutowska.

КГБ в рясах: украинцы возмущены митингами священников Московского патриархата

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине появился первый район во Львовской области, "очищенный" от московских приходов.

Также мы сообщали, что Православная церковь Америки не признает автокефалию ПЦУ и выражает скорбь по этому поводу.

К слову, не так давно митрополит Епифаний рассказал, сколько общин уже перешли в ПЦУ. По его словам переходы совершаются ежедневно.

Видео: РБК-Украина 

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