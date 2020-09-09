В Киеве маршрутчики устроили эпичную драку: решали, кто первым поедет

Драка в Киеве двух водителей маршруток (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве водители маршруток устроили драку у всех на глазах

В Киеве очевидцы сняли на видео драку двух водителей маршруток, которые пытались таким образом решить, кто первым поедет по маршруту. Инцидент произошел на конечной остановке маршрутки №211.

На видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, видно как двое мужчин выясняли отношения. При этом один из водителей был более агрессивным.

Он пытался "загнать" второго водителя в маршрутку, и бил оппонента головой об нее. Позже в драку вмешались неравнодушные жители города, которые попытались разнять маршрутчиков.

Битва двох титанів - водіїв маршруток за те, хто перший поїде збирати грошенята. Київ, кінцева 211 маршрутки Опубліковано Киев Оперативный Середа, 9 вересня 2020 р.

Пользователи сети отметили, что водители маршруток просто дикари.

Очень редко видел среди водителей маршруток нормальных людей;

Они специально в шортах ездят, чтоб все это было похоже на боксерский поединок?

Это Европа;

Дикари.

Напомним, в Луцке маршрутчика выволокли из салона и избили посреди дороги. По одной из версий драка произошла из-за долгов водителя маршрутки. Интересно, что водитель от госпитализации отказался, и даже не захотел писать заявление о нападении.

Ранее в Киеве маршрутчик зажал дверью пенсионерку, протянул по асфальту и переехал ногу. Сам водитель ничего этого не заметил, и остановил маршрутку только после того, как другие пассажиры и люди на остановке начали кричать.