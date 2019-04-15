В Киеве в метро неадекват набросился на ветерана АТО: подробности инцидента (фото)

В Киеве в метро "Славутич" в драке сломали ногу ветерану АТО на Донбассе, кавалеру орденов "За Мужество" и "За спасение Жизни" Владимиру Севастьянову. Злоумышленником оказался 35-летний житель столицы. Во время задержания мужчина вел себя агрессивно и угрожал убить пострадавшего. Об этом рассказал Андрей Борисенко. На своей странице в Facebook он также опубликовал фото неадеквата, который в присутствии правоохранителей кричал о необходимости уничтожать добровольцев.

Как сообщалось, Севастьянову в больнице оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он от госпитализации отказался.

Борисенко рассказал, что у Владимира диагностирован полный разрыв синдесмоза.

"То есть - угроза инвалидизации. Вопрос об операции открыт. Коллеги советуются-думают", - написал он.

Ветерану АТО Владимиру Севастьянову сломали ногу в метро (фото: facebook.com/doctor.andrii.borysenko)

Владимир Севастьянов был активным участником Революции Достоинства, после начала российско-украинской войны отправился на передовую, был фронтовым врачом.

Борисенко рассказал, что нападение в киевской подземке происходило под антиукраинские возгласы хулигана. Побратим пострадавшего эмоционально отмечает, что добровольцев и патриотов "уже начали уничтожать".

В Киеве в метро неадекват избил ветерана АТО (фото: facebook.com/doctor.andrii.borysenko)

"Расслабились! Забыли 2014-й! Они нам быстро напомнят!" - написал он.

"Сепар при свидетелях, при полиции кричал, что добровольцев надо уничтожать, что найдет Володю, и добьет!" - добавил Борисенко.

В комментариях к его сообщению пользователи сети рассказали, что полиция составляет протокол на злоумышленника.

Как рассказал сам Севастьянов, он с побратимом ехал в метро к товарищу на "Осокорки", и к ним в вагоне начал приставать какой-то мужчина. Он критиковал украинский язык, Майдан и освободительную войну на Донбассе, передают "Факты".

Владимир попытался его успокоить и призвал не бушевать. Они вышли из вагона поезда на станции метро "Славутич" и провели его к дверям, но агрессор ударил Севастьянова по ноге и бросился убегать. Товарищ догнал нападавшего и задержал.

Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве в метро произошла драка между пассажирами на платформе станции "Майдан Незалежности". Инцидент даже привел к задержке движения поездов.

Напомним, недавно в Киеве в Днепровском районе в супермаркете "Велика Кишеня" молодой человек избил ветерана АТО и его жену за простое замечание.