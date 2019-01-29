В Киеве неадекват забрызгал маршрутчика и пассажиров слезоточивым газом (видео)

Коллаж РБК-Украина

Из-за чего возник конфликт на данный момент неизвестно

В столице посреди дороги между водителем маршрутки № 576 и владельцем Mitsubishi разгорелся конфликт, в результате которого пострадали некоторые пассажиры. Об этом информируют в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

"Не знаю, в чем именно заключался конфликт водителя маршрутки, в которой мы ехали, и водителя красного Mitsubishi, но почувствовал, как резко затормозили, а потом нашего водителя задули газом. Его и, соответственно, часть пассажиров маршрутки", - написано в сообщении.

По ролику можно понять, что водитель срочно остановился, чтобы прийти в чувство, а пассажиры вышли из салона и наблюдали за происходящим на улице.

Пользователи отреагировали на новость неоднозначно. Кто-то посчитал, что маршрутчик получил заслуженно, отметив, что без причины водитель легковушки не стал бы тратить свое время на подобное:

"Хоть бы кто салфетку дал, стоят все, "шоу" смотрят";

"Эти "трактористы" такое чудят на дорогах. Не только газом задуть хочется, но и за горло подержаться";

"Ездят конечно по-хамски, но пассажиры при чём? Если хочешь проучить - едь на конечную и воспитывай";

Скриншот комментариев: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что маршрутчик жестоко поиздевался над больной школьницей.

Ранее мы рассказывали, что водитель маршрутки высадил 11-летнюю девочку на мороз.

К слову, во Львове подорожает проезд в маршрутках.