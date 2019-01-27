Маршрутчик жестоко поиздевался над больной школьницей: все детали

Коллаж РБК-Украина

Сообщается, что 13-летняя девочка воспитывается в многодетной семье, потому имеет льготный проезд

Недавно в Мелитополе водитель маршрутки поиздевался над девочкой с пороком сердца. Мужчина закрыл 13-летнюю школьницу в салоне автобуса и не выпускал по той причине, что девочка имеет льготный проезд. После инцидента состояние девочки ухудшилось, а мама пострадавшей школьницы написала заявление в полицию. О скандале с водителем маршрутки, который поиздевался над больной девочкой, сообщает "РИА-Мелитополь".

Мать пострадавшей школьницы рассказала подробности инцидента. По ее словам, 13-летнюю школьницу водитель закрыл в салоне маршрутки и не выпускал по той причине, что она не предъявила удостоверение о льготном проезде при посадке в транспортное средство.

Девочка воспитывается в многодетной семье, потому в соответствии с действующим законодательством, она может бесплатно перемещаться на общественном транспорте. Кроме того, школьница, над которой поиздевался маршрутчик, состоит на учете у кардиолога из-за порока сердца.

Как рассказывает мама пострадавшей, в тот день девочка возвращалась домой на маршрутке и при выходе предъявила водителю удостоверение, чем вывела его из себя. Мужчина начал оскорблять ребенка, упрекая в том, что она не показала документ сразу. Он заявил, что в таком случае просто не взял бы бесплатную пассажирку. Не обошлось и без классического в этом случае "Понарожают".

Скандал с водителем маршрутки в Мелитополе (иллюстративное фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

После того, как водитель выпустил всех пассажиров из маршрутки, он закрыл дверь и стал "воспитывать" девочку: унижал ребенка, высказывал оскорбления в адрес родителей девочки и требовал у нее деньги.

"Давай плати, а то не выйдешь", - кричал мужчина.

Девочка отвечала, что денег у нее нет и просила выпустить ее. Только после звонка маме водитель открыл дверь выкрикнув девочке вслед еще несколько оскорблений. Пострадавшая пришла домой вся в слезах, чтобы успокоить ее, родителям пришлось прибегнуть к медикаментозной помощи.

Узнав подробности инцидента, мама школьницы позвонила на горячую линию и вызвала полицию. Правоохранители прибыли на вызов, однако, убеждали ее не подавать зявление, так как девочка не запомнила номер микроавтобуса. Однако, женщина настояла на своем, она полна решимости найти и наказать человека, который проявил физическое и психологическое насилие к малолетней, вымогал у нее деньги и нанес моральную травму.

Напомним, что под Тернополем маршрутчик выгнал на мороз двух сирот.

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К слову, во Львове подорожает проезд в маршрутках.