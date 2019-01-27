"Как бездомных собак": под Тернополем маршрутчик выгнал на мороз двух сирот

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

У детей не было денег на проезд

В Кременце разгорелся скандал вокруг водителя маршрутки, который выставил на мороз двух сирот, у которых не нашлось денег на проезд. Об этом сообщила родственница потерпевших Светлана Трофимлюк, передает "Терен".

Так, по словам женщины, ее сестра скончалась от рака, а двое детей остались с ней. При этом в городском совете Кременца выдали детям бесплатные проездные. Однако водители уже не раз отказывались возить сирот.

"Они не один раз жаловались мне, что водители унижают их, и не хотят пускать в автобус. Даже не открывали двери. А вот сегодня их водитель выгнал из автобуса, как бездомных собак, выставил за двери на мороз", - сказала она.

Более того, по словам женщины, она уже обратилась с жалобой в Кременецкую РГА.

"Это была точка кипения. Я за то, чтобы придать этой ситуации огласку. Мы не должны молчать, это может случиться с кем угодно, но это не означает, что нужно звереть. Это работа, и каждый должен отвечать за то, что ему доверили", - подчеркнула она.

Ранее мы писали про трагедию, которая произошла в Житомире: водитель высадил студентку на мороз из-за отсутствия денег, позже девушка скончалась из-за переохлаждения внутренних органов.

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