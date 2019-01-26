Высадил 11-летнюю девочку на мороз: в сети разгорелся новый скандал

Коллаж РБК-Украина

В сети пристыдили за бессердечность пассажиров маршрутки

Недавно в Ивано-Франковской области водитель маршрутки высадил ребенка на мороз в Коломые из-за отсутствия полной суммы средств для оплаты проезда. Инцидент произошел около 17:00 возле СОШ № 1. Об этом рассказала старшая сестра пострадавшего ребенка Ольга Никипанчук, передает STYLER. В сети под публикацией STYLER в Facebook разгорелся настоящий скандал из-за высадки ребенка из транспорта в опасные погодные условия.

Как рассказывалось ранее, из-за бессердечности водителя 11-летней девочке пришлось в другой конец города идти пешком, так как водитель отказался везти ребенка бесплатно. Никипанчук добавила, что деньги у девочки на проезд были, но она их потеряла и поэтому попросила водителя довезти ее до конечной остановки за 1 гривну, которую нашла в кармане.

В сети осудили как маршрутчика, который высадил ребенка на мороз в Коломые, так и пассажиров, и даже родителей. Пользователи посчитали, что пассажиры могли доплатить за девочку, а водитель провезти бесплатно.

"В очередной раз убеждаюсь - страшнее зверя, чем человек, нет на Земле!!!", "Люди с животными поменялись местами. Животные теперь добрее чем двуногие скоты", "С водителем все понятно ((( Вопрос к пассажирам: неужели кто-то бы обеднел, если бы заплатил за ребенка??!!", "А потом такие водилы говорят, что не выгонял, что сама вышла, что пьяная была и самое страшное, что есть те, кто "подтвердит" эти слова! Разве ЛЮДИ так поступают?", "А чего ребенок сам в 11 лет в темное время суток ездит?? Что за родители...", — пишут в сети.

Некоторые пользователи посчитали хорошей идей ввести криминальную ответственность за высадку пассажиров с транспорта.

"Уголовная ответственность за такое должна быть при составлении договора с перевозчиком, а он (руководитель) должен довести эту информацию работнику, чтобы в темное время суток, зимой не высаживать пассажиров из транспорта, потому что копеечные интересы некоторых водителей дорого стоят", – пишет Сергей Сирый.

Некоторые пользователи сети вспомнили о недавней трагедии, которая произошла в Житомире: водитель высадил студентку на мороз из-за отсутствия денег, позже девушка скончалась из-за переохлаждения внутренних органов.

"Ну вот опять! К счастью, с этой девочкой ничего не случилось.... Вот вам и доказательство, того, как водители могут поступить, высаживают даже ребёнка! То, что на Житомирщине водитель мог выгнать девушку на мороз, у меня лично не вызывает сомнения!", "Тот же сценарий, что и на Житомирщине. Таких водителей надо гнать с работы без права на работу. Пусть горе-водитель подумает, что нужно для человека, чтобы его уважали и ценили за его сердечность к ближнему", — отметили читатели.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/styler.rbc.ua

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