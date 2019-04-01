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В Киеве охранник супермаркета железной трубой избил подростка: подробности

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 21:44
В Киеве охранник супермаркета железной трубой избил подростка: подробности
Коллаж РБК-Украина

Несовершеннолетний парень получил серьезные увечья от охранника

Охранник супермаркета избил 17-летнего подростка железной трубой. Инцидент произошел в Киеве еще в начале октября 2018 года. Сейчас прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

27-летний мужчина был инспектором по безопасности супермаркета и во время словесной перепалки с несовершеннолетними посетителями взял металлическую палку и ударил по лицу одного из несовершеннолетних.

В результате этого удара молодой человек лишился верхних зубов и получил травмы лица.

По предварительному расследованию охранник подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья).

Сейчас местная прокуратура обвинительный акт в отношении охранника направила в суд. При этом потерпевшая сторона требует компенсацию в размере 200 тысяч гривен.

Напомним, что под Черниговом жестоко избили спасателей, которые тушили пожар. Спасатели получили травмы различной степени тяжести и их доставили в больницу.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве избили скандального блогера Даниила Чикина, который с начала оккупации Донбасса сбежал в Россию и там говорил о "кровавой хунте", а потом снова вернулся в Киев и стал "ярым проукранцем".

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