ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Куда катится мир? Под Черниговом жестоко избили спасателей, которые тушили пожар

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 15:44
Куда катится мир? Под Черниговом жестоко избили спасателей, которые тушили пожар
Фото: (коллаж РБК-Украина)

Неизвестные неадекваты набросились на спасателей

Накануне неизвестные набросились на спасателей, которые тушили пожар в Черниговской области. Об этом информирует председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в соцсети Facebook.

"Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи села Серединка, двое наших пожарных были цинично избиты какими-то подонками. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день", - написал он.

По словам председателя, спасатели подразделения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Сейчас работниками полиции проводятся следственные действия.

"Надеюсь, что этот случай не останется без внимания общественности, а виновники будут строго наказаны в рамках действующего законодательства", - подытожил Чечеткин.

 

Фото: (facebook.com/MykolaChechotkin)

"Полная деградация общества, что творится в головах таких подонков, нужно отловить и наказать", - написал один из пользователей.

Напомним, что в Донецкой области избили члена избирательной комиссии. Отмечается, что правоохранители получили звонок от 41-летнего члена избирательной комиссий, который сообщил об избиении во время попытки видеофиксации избирательного процесса в зале для голосований.

Мы писали, что под Киевом мужчина из-за ревности задушил свою жену. После содеянного мужчина вытолкнул 49-летнюю пострадавшую через окно квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома в г. Фастов. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Неадекватный охранник киевского супермаркета угрожал покупательнице расправой Мужчина получил 1,5 года тюрьмы за избиение курсанта академии внутренних дел
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины избиение
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь