Куда катится мир? Под Черниговом жестоко избили спасателей, которые тушили пожар

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Неизвестные неадекваты набросились на спасателей

Накануне неизвестные набросились на спасателей, которые тушили пожар в Черниговской области. Об этом информирует председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в соцсети Facebook.

"Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи села Серединка, двое наших пожарных были цинично избиты какими-то подонками. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день", - написал он.

По словам председателя, спасатели подразделения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Сейчас работниками полиции проводятся следственные действия.

"Надеюсь, что этот случай не останется без внимания общественности, а виновники будут строго наказаны в рамках действующего законодательства", - подытожил Чечеткин.

Фото: (facebook.com/MykolaChechotkin)

"Полная деградация общества, что творится в головах таких подонков, нужно отловить и наказать", - написал один из пользователей.

Напомним, что в Донецкой области избили члена избирательной комиссии. Отмечается, что правоохранители получили звонок от 41-летнего члена избирательной комиссий, который сообщил об избиении во время попытки видеофиксации избирательного процесса в зале для голосований.

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