В Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички (фото)

Мальчик решил взобраться на крышу вагона
В Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в в Facebook.
"Киев-Волынский. Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи", - сказано в сообщении.
Фото: Парень пострадал в результате взрыва на крыше электричке (facebook.com/dtp.kiev.ua)
На место происшествия прибыла "скорая". У пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали.
"Зацеперы, хотя бы родителей пожалейте", - добавили в сообществе.
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, что в Киеве подростки снова были замечены за опасным занятием.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, на станции "Новобеличи". Юные зацеперы решили покататься на электричке, однако не внутри электропоезда, а снаружи.
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