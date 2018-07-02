Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.57
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.35
Межбанк BID 26.3
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.62
Межбанк BID 30.57
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички (фото)

STYLERLIFE        02.07.2018 - 15:24
Фото: flickr.com nsavch
Фото: flickr.com nsavch

Мальчик решил взобраться на крышу вагона

В Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в в Facebook.

"Киев-Волынский. Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи", - сказано в сообщении.

Фото: Парень пострадал в результате взрыва на крыше электричке (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На место происшествия прибыла "скорая". У пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Зацеперы, хотя бы родителей пожалейте", - добавили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве подростки снова были замечены за опасным занятием.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, на станции "Новобеличи". Юные зацеперы решили покататься на электричке, однако не внутри электропоезда, а снаружи.

История подорожания проезда в общественном транспорте

В Киеве госпитализировали подростка, который залез на электричку В Киеве на вокзале парень получил ожоги после катания на крыше электрички (фото)
Теги: электричка, подросток
"Хочу предостеречь людей": украинка рассказала о возмутительном инциденте с крупным туроператором
На Прикарпатье из-за непогоды в реку смыло ресторан (видео)
"Мурашки по коже": почетный караул в Канаде сменили под звуки украинской песни (видео)
45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь