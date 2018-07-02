В Киеве подросток-"зацепер" едва не погиб на крыше электрички (фото)

Мальчик решил взобраться на крышу вагона

В Соломенском районе Киева на станции "Киев-Волынский" произошел взрыв на крыше электрички, в результате которого едва не погиб подросток. Об этом сообщили на странице сообщества dtp.kiev.ua в в Facebook.

"Киев-Волынский. Электричка Киев-Фастов. Взрыв на крыше. На пути падает обожженный подросток. Жив, в сознании, просит о помощи", - сказано в сообщении.

Фото: Парень пострадал в результате взрыва на крыше электричке (facebook.com/dtp.kiev.ua)

На место происшествия прибыла "скорая". У пострадавшего диагностировали ожоги 50% тела. Парня в тяжелом состоянии госпитализировали.

"Зацеперы, хотя бы родителей пожалейте", - добавили в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, что в Киеве подростки снова были замечены за опасным занятием.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня, на станции "Новобеличи". Юные зацеперы решили покататься на электричке, однако не внутри электропоезда, а снаружи.

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