В Киеве промышляют наглые воры: схема "работы" попала на видео

В Киеве разыскивают наглого вора, который похитил дорогой смартфон у администратора стоматологии. Об этом написали на странице Киев Оперативный в Facebook. Инцидент произошел в частной клинике на ул. Ревуцкого.

"Он (вор - Ред.) прикинулся, что ему необходимо получить услуги стоматологии, некоторое время стоял у стойки администратора. После того, как девушка отошла он просунул руку за стойку и достал телефон (девушка при нем его туда не клала, скорее всего, он сам его там заметил пока стоят рядом). После этого он спокойно сказал, что передумал и вышел из стоматологии", - сказано в сообщении.

Автор поста сообщил, что вся информация передана в полицию, но он просит помощи украинцев, вдруг кто-то узнает наглого афериста.

В комментариях украинцы отметили, что этих воров знают. Один из жителей Киева даже опубликовал видео, на котором показал, как он пытался украсть у него телефон. Также мужчина сообщил, что преступники работают в паре и у них есть автомобиль.

Вот он тоже. Пытался у меня угнать телефон, но я к его сожалению догнал и отобрал. Их двое, на машине.

Очередной гражданин братской южной страны? Может пора усиливать пограничный контроль, а не подписывать безвизы со всеми подряд?

Частенько встречаю этот кусок..... В "Сильпо" (Дарницкий бульвар)

Как мы ранее писали, в Киеве обчистили квартиру известной певицы.