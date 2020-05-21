У Києві промишляють нахабні злодії: схема "роботи" потрапила на відео

У Києві розшукують нахабного злодія, який викрав дорогий смартфон у адміністратора стоматології. Про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався в приватній клініці на вул. Ревуцького.

"Він (злодій - Ред.) удав, що йому необхідно отримати послуги стоматології, деякий час стояв біля стійки адміністратора. Після того, як дівчина відійшла він просунув руку за стійку і дістав телефон (дівчина при ньому його туди не клала, швидше за все, він сам його там помітив поки стоять поруч). Після цього він спокійно сказав, що передумав і вийшов з стоматології", - сказано в повідомленні.

Автор поста повідомив, що вся інформація передана в поліцію, але він просить допомоги українців, раптом хтось впізнає нахабного афериста.

В коментарях українці відзначили, що цих злодіїв знають. Один з жителів Києва навіть опублікував відео, на якому показав, як він намагався вкрасти у нього телефон. Також чоловік повідомив, що злочинці працюють в парі і у них є автомобіль.

Ось він теж. Намагався у мене викрасти телефон, але я до його жаль наздогнав і відібрав. Їх двоє, на машині.

Черговий громадянин братської південної країни? Може пора посилювати прикордонний контроль, а не підписувати безвізи з усіма підряд?

Частенько зустрічаю цей шматок..... В "Сільпо" (Дарницький бульвар)

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