У Києві промишляють нахабні злодії: схема "роботи" потрапила на відео

У Києві злодії крадуть дорогі смартфони адміністраторів сервісів
У Києві розшукують нахабного злодія, який викрав дорогий смартфон у адміністратора стоматології. Про це написали на сторінці Київ Оперативний в Facebook. Інцидент стався в приватній клініці на вул. Ревуцького.
"Він (злодій - Ред.) удав, що йому необхідно отримати послуги стоматології, деякий час стояв біля стійки адміністратора. Після того, як дівчина відійшла він просунув руку за стійку і дістав телефон (дівчина при ньому його туди не клала, швидше за все, він сам його там помітив поки стоять поруч). Після цього він спокійно сказав, що передумав і вийшов з стоматології", - сказано в повідомленні.
Автор поста повідомив, що вся інформація передана в поліцію, але він просить допомоги українців, раптом хтось впізнає нахабного афериста.
В коментарях українці відзначили, що цих злодіїв знають. Один з жителів Києва навіть опублікував відео, на якому показав, як він намагався вкрасти у нього телефон. Також чоловік повідомив, що злочинці працюють в парі і у них є автомобіль.
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Автор: Марія Соловей